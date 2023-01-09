Военкор Сладков: российские морпехи пробиваются в Угледар и давят ВСУ

Российские морпехи пробиваются в Угледар. Армия России давит вооружённые силы Украины на этом направлении, где-то умеренно, а где-то весьма активно.

Так прокомментировал сообщение Минобороны о продвижении штурмовых подразделений Тихоокеанского флота (ТОФ) на Угледарском направлении военный журналист Александр Сладков.

Он отметил, что больше успехов на правом фланге в районе Артёмовска (Бахмута) и Соледара, а на левом — в Марьинке, где каждый день от украинских позиций ВС РФ "отрывают кусок".

"А морпехи — молодцы. Когда был нюанс с потерями 155-й бригады, когда меня в чём только не обвиняли, я этот "поворот", мол, у нас всё нормально, и потери маленькие, пережил нормально. Потому что на парней тогда обратили внимание, о них сразу заговорили, их поддержали, и это был главный результат. Тогда и Павловку взяли, и сейчас на Угледар давят, морпехи — красавцы, чего ж скажешь", — заключил военкор.