В Минобороны РФ рассказали об успехах российских военных на Угледарском направлении в Донбассе.
В ведомстве заявили в понедельник о продвижении штурмовых подразделений Тихоокеанского флота вперёд в районе Угледара под прикрытием ПВО.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.