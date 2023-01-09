МО РФ: штурмовые подразделения ТОФ России продвигаются вперёд в районе Угледара под прикрытием ПВО

В Минобороны РФ рассказали об успехах российских военных на Угледарском направлении в Донбассе.

В ведомстве заявили в понедельник о продвижении штурмовых подразделений Тихоокеанского флота вперёд в районе Угледара под прикрытием ПВО.

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