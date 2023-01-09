Главком ВСУ Залужный предложил Зеленскому отвести войска ВСУ из Соледара на вторую линию обороны

В Соледаре наблюдается тяжёлая ситуация, поскольку Вооружённые силы России ведут наступление. Главком ВСУ Валерий Залужный предложил Владимиру Зеленскому отвести войска из города и занять вторую линию обороны. Об этом информирует "МК", ссылаясь на источники в Офисе президента.

Сообщается, что данные действия необходимы для сохранения резервов. Это нужно на фоне крупных потерь украинской армии, а также из-за нарушения снабжения города. Сейчас населённый пункт находится в тактическом окружении.

Напоминаем, ранее майор Народной милиции ДНР Иван Филипоненко сообщал, что военные ВСУ массово оставляют позиции в Соледаре.