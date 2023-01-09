Союзные войска продолжают активные действия в зоне спецоперации. В Соледаре идут ожесточённые бои. Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала о тяжёлой ситуации в городе, поскольку Вооружённые силы России ведут наступление.
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, майор Иван Филипоненко прокомментировал происходящее. Он заявил о массовом бегстве военнослужащих ВСУ из городской застройки.
Майор также отметил активизацию украинских диверсионно-разведывательных групп на линии соприкосновения в ЛНР, но обстановка в регионе находится под полным контролем.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.