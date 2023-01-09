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Бердичевский: освобождение Бахмутского приведёт к новому продвижению ВС РФ в Донбассе

Силовые структуры

Войска ВС РФ освободили село Бахмутское. Данный успех позволит армии России продвинуться в Донбассе. Об этом заявил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой "Взгляд".

Бердичевский: освобождение Бахмутского приведёт к новому продвижению ВС РФ в Донбассе

"Новое достижение на фронте позволяет нам взять под огневой контроль трассу Соледар — Артёмовск и брать Соледар с южной стороны. Таким образом мы вклинимся между двумя населёнными пунктами. В конечном счёте, как минимум, откроется перспектива на перекрытие дороги от Артёмовска до Северска", — поделился эксперт.

При взятии под контроль Соледара противник будет деморализован. Бердичевский подчеркнул, что с освобождением Артёмовска в СВО не наступит переломный момент. ВСУ ещё имеют резервы. Западные союзники продолжают усиленно оказывать военную поддержку Киеву.

Ранее Виктор Литовкин заявил, что взятие Бахмутского ВС РФ открыло пусть к освобождению Артёмовска и ДНР.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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