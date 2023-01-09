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Литовкин заявил, что взятие Бахмутского ВС РФ открыло пусть к освобождению Артёмовска и ДНР

Силовые структуры

Взятие армией России населённого пункта Бахмутское (ДНР) позволит полностью освободить Бахмут (Артёмовск) и Соледар. Кроме того, откроется выход на Кременчуг. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с URA. RU.

"В Бахмуте (Артёмовске) уже освобождена южная и восточная части. Осталась западная. Мы продолжаем это делать. До Харькова ещё далеко, пока говорим о полном освобождении Донецкой Народной Республики", — объяснил эксперт.

Литовкин отметил наличие соляных пещер под Бахмутом, где можно спрятать танки. Он подчеркнул важность освобождения города, поскольку там располагается перекрестье железнодорожных и автомобильных дорог.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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