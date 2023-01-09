Российские штурмовики стали применять новое компактное устройство "Паук", которое обнаруживает излучение лазеров.
Гаджет справляется с обнаружением лазерных дальномеров, целеуказателей и осветителей. Он определяет спектр волн от 0,8 до 1,7 мкм.
Устройство может работать в голосовом режиме с вибрацией, световом с вибрацией, а также в комбинированном.
"Паук" легко использовать, это его выдающаяся черта, сообщает концерн "Калашников". От двух литий-ионных аккумуляторов он работает до 12 часов при внешней температуре от минус 30 до 40 градусов.
Ранее появилось видео применения ВС РФ против ВСУ самоходного миномёта "Тюльпан", признанного самым мощным в мире.
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