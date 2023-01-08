Армия РФ применила против ВСУ самый мощный самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан"

Вооружённые силы РФ, выполняя задачи спецоперации, применили против украинских войск самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан", который признан самым мощным в мире.

Уникальная видеозапись с моментом поражения военной части Вооружённых сил Украины (ВСУ) появилась в распоряжении РИА Новости. По информации агентства, во время удара огонь корректировал оператор беспилотника 1-й Славянской бригады. Для атаки были использованы 240-миллиметровые снаряды, способные уничтожать фортификационные сооружения, крупные скопления техники и живой силы.

Судя по видео, ВС РФ попали точно в цель, после чего прогремели мощные взрывы.

В итоге российским подразделениям удалось разрушить крепкие бетонные конструкции на военном объекте противника.

Серийное производство миномётов "Тюльпан" началось в 1972 году на Урале. Ранее в Минобороны России сообщали, что эти машины показали высокую эффективность в ходе спецоперации.