Вооружённые силы РФ, выполняя задачи спецоперации, применили против украинских войск самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан", который признан самым мощным в мире.
Уникальная видеозапись с моментом поражения военной части Вооружённых сил Украины (ВСУ) появилась в распоряжении РИА Новости. По информации агентства, во время удара огонь корректировал оператор беспилотника 1-й Славянской бригады. Для атаки были использованы 240-миллиметровые снаряды, способные уничтожать фортификационные сооружения, крупные скопления техники и живой силы.
Судя по видео, ВС РФ попали точно в цель, после чего прогремели мощные взрывы.
В итоге российским подразделениям удалось разрушить крепкие бетонные конструкции на военном объекте противника.
Серийное производство миномётов "Тюльпан" началось в 1972 году на Урале. Ранее в Минобороны России сообщали, что эти машины показали высокую эффективность в ходе спецоперации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бандеровцы из 518-го батальона СпН понадеялись на западное вооружение, решив поиграть в героев, пишет издание.