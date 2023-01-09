Соловьёв считает, что срочникам нужно разрешить принимать участие в СВО

Бойцам, отбывающим срочную службу в российской армии, нужно позволить участвовать в спецоперации на Украине. Такое мнение выразил тележурналист и ведущий Владимир Соловьёв.

"Всегда на войнах молодые, а множество ребят, проходящих срочную службу говорят: "дайте повоевать, мы можем, умеем, пустите нас туда", — сказал Соловьёв в эфире телеканала "Россия-1".

Развивая тему, Соловьёв обратился к депутатам Госдумы с призывом позволить срочникам принимать участие в спецоперации.

Ранее о необходимости задействовать в спецоперации срочников сообщил политолог Марат Баширов. Он объяснил, что в прокси-конфликты не помогут России одержать победу, для этого, по его мнению, нужно полномасштабное противостояние, в котором будет участвовать регулярная армия с солдатами-срочниками.