Баширов: РФ необходимо объявить войну Украине и задействовать срочников

Россия должна объявить войну киевскому режиму и задействовать на фронте солдатов-срочников.

Баширов: РФ необходимо объявить войну Украине и задействовать срочников

О этом сообщил российский политический эксперт Марат Баширов.

"Нам придётся объявлять войну. Иначе мы вот в этой гибридной истории с прокси-войнами, мы не победим. Нам нужно задействовать наши регулярные войска со срочниками", — в интервью на You-tube канале "Новости России и мира" сказал политолог.

Ранее он отмечал, что вариант заморозки спецоперации вполне реалистичен, а говорить о переговорах Киева и Москвы, которые поставили бы точку в СВО, пока не приходится.