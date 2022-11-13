Россия должна объявить войну киевскому режиму и задействовать на фронте солдатов-срочников.
О этом сообщил российский политический эксперт Марат Баширов.
"Нам придётся объявлять войну. Иначе мы вот в этой гибридной истории с прокси-войнами, мы не победим. Нам нужно задействовать наши регулярные войска со срочниками", — в интервью на You-tube канале "Новости России и мира" сказал политолог.
Ранее он отмечал, что вариант заморозки спецоперации вполне реалистичен, а говорить о переговорах Киева и Москвы, которые поставили бы точку в СВО, пока не приходится.
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