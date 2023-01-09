Леонков заявил, что при форсировании Днепра подразделения ВСУ будут уничтожены

ВСУ понесут большие потери при попытке форсировать Днепр в Запорожской области. Об этом заявил аналитик Алексей Леонков.

Он подверг сомнениям планы командования Киева на фоне прежник неудачных попыток пересечь Днепр в районе Херсона.

"Все эти попытки были отбиты. Там хорошо работает наша разведка. Замечая проникновение противника на берег, происходит уничтожение высадившегося десанта. Либо их расстреливают ещё до того, как они дойдут до левого берега Днепра. Техника, которая может преодолевать водные преграды, у них есть, вопрос в организации", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Форсирование Днепра у Запорожья превратится в самоубийственную авантюру для ВСУ, подчеркнул Леонков.