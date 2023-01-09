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МК: Дандыкин предрёк ВСУ "речную ледовую мясорубку" в случае форсирования Днепра

Силовые структуры

Для высадки десанта ВСУ в Энергодаре и на территории ЗАЭС уровень воды в Днепре снижен. Об этом сегодня, 9 января, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Но это идея может закончиться "речной ледовой мясорубкой", уверен военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин.

МК: Дандыкин предрёк ВСУ "речную ледовую мясорубку" в случае форсирования Днепра

Форсирование Днепра — очень сложная операция, вода в реке промёрзнет едва ли до такого состояния, чтобы по ней могла ехать военная техника, считает он. Помимо этого, на левом берегу военные ВС РФ укрепили свои позиции, имеют отличный боевой опыт и дадут отпор ВСУ. Для форсирования Днепра необходимо порядка тысячи военных, а противник всегда наступает малыми силами.

"При формировании столько большой водной преграды не получится наступать "летучими отрядами", как это противник пытался сделать летом и осенью. Тогда, как помните, использовались американские резиновые лодки и баржи. В итоге спецназ противника погиб. Нужно понимать, что переправа через Днепр будет проходить под непрекращающимся огнём с нашей стороны, в том числе и под минометным огнём, под огнём авиации, артиллерии. Это очевидно. И мы к этому готовы, — рассказал Дандыкин в беседе с "МК".

Для того чтобы удержать плацдарм, ВСУ будут нужны танки и бронетранспортёры, а перебросить такую тяжёлую технику через реку вряд ли получится.

"Форсировать Днепр — для ВСУ это самоубийство. Если даже какую-то часть и высадят, она будет немедленно окружена и уничтожена. Потому что подкрепления не будет. Будет речная ледовая мясорубка. По-другому не получится", — уверен эксперт.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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