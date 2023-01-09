Глава офиса Зеленского Подоляк допустил поражение Украины в конфликте с Россией

Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность поражения Украины в боевом столкновении с Россией. Заявление он сделал в эфире ТСН.

По словам представителя киевского режима, Украина или заберёт всё, обеспечив таким образом безопасность в целом, или проиграет.

Он добавил, что это произойдёт если не сегодня, "так завтра или послезавтра".

Ранее Подоляк заявил, что вопрос перехода Крыма под контроль вооружённых сил Украины (ВСУ) — вопрос времени, а россияне уже готовы бежать оттуда, поскольку в таком случае им там нечего будет делать.