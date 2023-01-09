Подоляк заявил, что Россия уже готова бежать из Крыма

Вопрос Крыма — вопрос времени, и РФ уйдет оттуда, как только полуостров перейдёт под полный огневой контроль ВСУ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если мы освобождаем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. Я не совсем понимаю, что будут делать там россияне. Они же будут понимать, что надо бежать", — в эфире национального телемарафона сказал националист.

Он отметил, что Россия уже готова оттуда бежать. У россиян там два варианта: или они убегают, или они умирают, заявил Подоляк.

По его словам, киевский режим сегодня подписал такой "контракт" — или сегодня ВСУ доходят до конца, и тогда украинские дети живут "в крутой стране" или граждане должны искать себе другое место, поскольку Украины тогда не будет.