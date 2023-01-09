Офицер ВС РФ Салман: после взятия ВС РФ Артёмовска и Соледара откроется оперативный контроль

Соледар и Артёмовск (Бахмут) — два направления, на которых ведутся ожесточённые бои. Российские войска вынуждают ВС Украины перебрасывать в регионы новые силы, но потери противника колоссальны. Офицер 2 армейского корпуса ВС РФ с позывным Салман рассказал, что сейчас происходит на данном участке фронта в зоне спецоперации.

"Для противника, полностью потерявшего поддержку артиллерии и бронемашин, ситуация складывается крайне неблагоприятная. Всё остальное покажет дальнейшее развитие боевых действий, в текущей обстановке какие-либо прогнозы по срокам давать, конечно, рано", — отметил военный с интервью для "МК".

Он подтвердил серьёзные потери в рядах ВСУ. Украинское командование бросает в самые горячие точки неопытных мобилизованных, некоторые бригады разбиты полностью, а некоторые числятся пропавшими без вести. Украинские военные предпочитают сложить оружие или покинуть свои позиции самовольно, чтобы не попасть в "мясорубку".

"На протяжении восьми лет по линии Северск — Соледар — Артёмовск (Бахмут) и далее по линии Славянск — Краматорск вооружёнными формированиями Украины создавался очень серьёзный укрепрайон, на который было брошено огромное количество средств и сил. Именно по этой причине с лета 2022 года и до сих пор наступающие силы не могут взять Артёмовск под полный контроль", — сообщает Салман.

Он констатирует, что город действительно является крепостью. Чтобы ВС РФ не несли серьёзные потери, они продвигаются медленно и аккуратно. После того как российская армия пробьёт оборону, откроется оперативный простор с выходом на Северск и Славянск на севере, на Днепропетровск на западе и, самое главное, — в сторону Запорожья и Херсонщины, сообщает офицер.