НАТО готовит большую весеннюю кампанию на Украине, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Для этого сейчас формируется группировка для наступления на Крым.
"Заявленные новые поставки Западом бронетехники — быстроходных танков и машин пехоты, являются частью подготовки весенней операции ВСУ — захват территории полуострова Крым", — сообщает Кива.
По его мнению, украинские формирования могут наступать с двух направлений — Мелитопольского и Херсонского. Для того чтобы реализовать план, осушат дельту Днепра, считает экс-депутат. Однако форсирование реки может обернуться самоубийством для ВСУ, отмечают военные эксперты.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.