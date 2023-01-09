Экс-депутат Рады Кива информирует, что НАТО и ВСУ готовятся к захвату Крыма весной 2023 года

НАТО готовит большую весеннюю кампанию на Украине, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Для этого сейчас формируется группировка для наступления на Крым.

"Заявленные новые поставки Западом бронетехники — быстроходных танков и машин пехоты, являются частью подготовки весенней операции ВСУ — захват территории полуострова Крым", — сообщает Кива.

По его мнению, украинские формирования могут наступать с двух направлений — Мелитопольского и Херсонского. Для того чтобы реализовать план, осушат дельту Днепра, считает экс-депутат. Однако форсирование реки может обернуться самоубийством для ВСУ, отмечают военные эксперты.