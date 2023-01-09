Минобороны Украины: военные России начали "мощный штурм" Соледара

Российские войска начали в настоящий момент мощный штурм Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила в понедельник вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По её словам, к штурму привлечены большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов.

"Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", — заявила представитель украинского оборонного ведомства.

Напомним, ранее сегодня появлялась информация об отступлении боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) из Соледара. Однако позже она была официально опровергнута.