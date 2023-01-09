Российские войска начали в настоящий момент мощный штурм Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила в понедельник вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По её словам, к штурму привлечены большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов.
"Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", — заявила представитель украинского оборонного ведомства.
Напомним, ранее сегодня появлялась информация об отступлении боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) из Соледара. Однако позже она была официально опровергнута.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.