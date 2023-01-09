Полковник полиции ЛНР Киселёв: сообщения об отступлении ВСУ из Соледара — фейк

Полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв, опроверг сообщения об отступлении вооружённых сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам сотрудника силовых структур, боевики ВСУ в регионе оказывают жёсткое сопротивление.

Офицер в беседе с РИА Новости назвал домыслом журналистов заявление про отступление ВСУ под Соледаром, которое ему приписывают.

По словам Киселёва, ВСУ оказывают жёсткое сопротивление и отступают лишь там, где их с боями штурмуют российские войска.

Ранее сегодня Минобороны сообщило о продвижении штурмовых подразделений морских пехотинцев ВС РФ в Угледаре.