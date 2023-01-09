Полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв, опроверг сообщения об отступлении вооружённых сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам сотрудника силовых структур, боевики ВСУ в регионе оказывают жёсткое сопротивление.
Офицер в беседе с РИА Новости назвал домыслом журналистов заявление про отступление ВСУ под Соледаром, которое ему приписывают.
По словам Киселёва, ВСУ оказывают жёсткое сопротивление и отступают лишь там, где их с боями штурмуют российские войска.
Ранее сегодня Минобороны сообщило о продвижении штурмовых подразделений морских пехотинцев ВС РФ в Угледаре.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.