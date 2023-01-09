Замкомандира спецназа "Дозор" ВСУ Юрий Юрчик погиб в боях в Соледаре

В Соледаре продолжаются ожесточённые бои. Вооружённые силы Российской Федерации ведут наступление и атакуют позиции противника. Сообщалось о массовом бегстве военнослужащих ВСУ из городской застройки, о чём заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, майор Иван Филипоненко.

Стало известно, что в ходе военных действий уничтожен замкомандира спецназа "Дозор" госпогранслужбы Украины, полковник Юрий Юрчик. Он являлся начальником штаба 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор". Юрчик воевал в зоне специальной военной операции с самого её начала.