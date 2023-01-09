В Соледаре продолжаются ожесточённые бои. Вооружённые силы Российской Федерации ведут наступление и атакуют позиции противника. Сообщалось о массовом бегстве военнослужащих ВСУ из городской застройки, о чём заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, майор Иван Филипоненко.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.