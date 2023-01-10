В России начали производство снайперских самозарядных винтовок "Счётчик" рассчитанные под применение патрона натовского калибра 7,62 на 51 миллиметр.
Как сообщил источник, вскоре ВС России получат винтовки на вооружение.
"В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии. Новая винтовка получила название "Счётчик", - пояснил источник в военных кругах РИА Новости.
Ранее сообщалось, что винтовку намерены протестировать на полигонах и в реальных условиях боя в зоне проведения спецоперации.
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