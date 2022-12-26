Новые дроны могут появиться на полях сражений уже завтра

Ранее неоднократно говорилось о грядущей войне дронов. И вот, она началась. В рамках проводимой на Украине спецоперации.

Но одно дело — читать сообщения нашего Генштаба о применении российскими и украинскими войсками тех или иных дронов, и совсем другое — узнать о том, какие дроны на полях сражений могут появиться уже завтра.

На сегодня в боях над Украиной задействованы два типа дронов:

самолётного типа, которые держатся в воздухе за счёт подъёмной силы крыльев,

вертолётного — квадрокоптеры (четыре винта), гексакоптеры (шесть винтов) и октокоптеры (восемь винтов).

Существуют даже девятивинтовые дроны, так что выбор у военных есть. Правда, все эти квадро- и октокоптеры пока ещё плохо приспособлены к несению военной службы. В качестве разведчиков они хороши, а чтобы сбросить на голову недруга что-то взрывающееся — с этим проблемы.

Казалось бы, чего уж тут сложного: привесил под "квадр" мину от 82-мм миномёта весом 3,5 кг и лети. Как прилетел, нажимаешь на кнопку на пульте управления, тут же срабатывает устройство, освобождающее мину, и она словно бомба летит вниз. Однако, летать с с подвешенной под брюхом "квадра" болтающейся миной не очень-то хорошо, а подвешивать её — попросту опасно. Поэтому на местах люди придумывают устройства, кто во что горазд.

Например, подвешивают под БПЛ вертолётного типа пластиковую кружку, куда кладут гранату-лимонку Ф-1, спусковая скоба которой зажимается стенками кружки. Когда такой вот "гостинец" сбрасывается сверху, то от удара о землю лимонка из неё выпадает и взрывается, хотя и не сразу. Так что, быстроногий противник, заметив падение "кружки", всегда может успеть убежать куда подальше.

В ВСУ придумали сбрасывать на головы наших солдат гранаты от подствольных гранатомётов ВОГи. Но оружие это слишком маломощное. Нужно что-то менее самодельное и более мощное и эффективное.

Как оказалось, такие разработки имеются в соседней Беларуси: ударные БПЛА "Квадро-1400" и "Барражирующая труба".

Под корпусом последней жёстко закрепляется одна "труба" РПГ-26 с гранатой. А вот БПЛА "Квадро-1600" интереснее. Это аппарат размерами 1,5×1,5 м и высотой около 500-600 мм, который в воздух поднимают восемь моторов и восемь винтов. Взлётная масса — около 45 кг. То есть, весьма приличная. Он вооружён уже двумя гранатами РПГ-26 с возможностью вертикальной наводки. На борту БПЛА имеются видеокамеры и даже тепловизор. То есть, применять его можно и ночью, в полной темноте. Скорость 40 км/ч не высока, равно как и дальность полёта в 6 км. Невелика и продолжительность полёта — 25 минут.

"Квадро-1400" тоже имеет пусковую установку на две РПГ-26, причём качающуюся, с возможностью наведения вертикали. Но непонятно, почему она размещена на корпусе сверху. Радиус действия всего 5 км, но продолжительность полёта осталась неизменной.

Эти "квадры" лучше, чем ничего, но самое интересное и впечатляющее всё ещё ждёт своего часа или уже заложено в САПР какого-нибудь продвинутого конструктора. Главное, чтобы такая "машина" могла поднимать в воздух полезный груз весом с мину 120-мм миномёта. То есть, 16 кг (на крайний случай, от 82-мм — 3,5 кг). Держаться в воздухе один час и иметь дальность полёта не меньше 10 км.

Годится и "четырёхвинтовая мелочь", вроде тех "квадриков", что продаются в магазинах игрушек по цене 4999 р. Главное, чтобы у них была большая дальность полёта. Скажем, на уровне тех же 10 км. Боезарядом такого "квадрика" мог бы стать небольшой кумулятивный заряд, расположенный вертикально по его центру. А ещё нужно оснастить магнитами его четыре посадочные "лапы" и всё — перед нами прекрасное боевое средство, которое нужно лишь научиться правильно применять.

Как? А вот как: вылетает ваш "квадр" на "охоту" и передаёт вам с высоты в 180 метров картинку с пушкой противника внизу. Вы опускаете ваш БПЛА так, чтобы он приземлился на ствол этого орудия и примагнитился к нему своими "лапами", одномоментно превратившимися в захваты. По нему в этот момент могут стрелять, и нужно, чтобы его вооружение ни в коем случае не пострадало, а сработало. В результате подрыва заряда на стволе образуется всего лишь маленькая сквозная дырка. И после этого орудие придётся отправлять в починку. А это сегодня такая головная боль, что и сказать нельзя. Причём, сами люди целы, а оружие у них "демилитаризовано"!

Дрон-граната

"Едем" дальше по нашей выставке перспективных БПЛА для войны дронов.

Нашим лозунгом станет: каждому солдату — дрон-гранату.

Устроено это оружие так: мы имеем пусковую трубу, а в ней — разгонный ракетный блок, На конце у него боевая часть, похожая своими готовыми осколками на лимонку, но большего размера. В носовой части "лимонки" прячутся микроэлектродвигатель, батарея питания, которая активируется в момент запуска ракетной системы, блок управления и вращающаяся головка, оснащённая складывающимися воздушными винтами. Причём, сама эта головка ещё и вращается во все стороны на 360 градусов, и наклоняется на небольшой угол влево-вправо.

Итак, выстрел произведён под углом в 45 градусов к горизонту в сторону расположения противника, после чего наша дрон-граната закидывается вверх метров на 200 и летит примерно на 5 км. Там ракетный блок отсоединяется, а вертолётные лопасти расправляются, удерживая её в воздухе. В донышке гранаты находится видеокамера от мобильного телефона, и она "видит" всё, что происходит внизу.

Граната парит в воздухе, удерживаемая воздушными винтами. При этом, за счёт наклона головки она очень точно наводится на цель. 15 минут нахождения в районе цели должно хватить на то, чтобы точно прицелиться. Затем лопасти винтов складываются, и граната летит вниз, поражая объект осколками и силой взрыва. И понятно, что ни один гранатомётчик, как бы силён и ловок он не был, не сможет закинуть гранату на такое расстояние. Кстати, вес боеприпаса может на все 100% соответствовать весу российской гранаты образца 1914 года, которая, как известно, весила 750 г и была столь удачной, что так же, как и мосинская винтовка, провоевала две войны.

А дрон-бомбардировщик вполне мог выглядеть так: рама, заполненная батареями питания, похожая на плакатную букву "О". Четыре или шесть винтов с гироскопами, удерживающими раму в горизонтальном положении. Внутри рамы — труба, в которую можно вставлять мины от миномётов и даже 76,2-мм и 85-мм снаряды от пушек ещё советских времён, к которым останется только приварить хвостовое оперение для стабилизации.

В чём изюминка такой конструкции? А вот в чём: в безопасности. Загружается эта труба в горизонтальном положении, и взрыватель её удариться ни обо что после загрузки не сможет и будет прикрыт защитным колпачком.

Сам цилиндр закреплён в раме на двух осях и может при необходимости ориентироваться в вертикальном положении. Наводим его на цель, нажатием кнопки освобождаем крепление, и мина, снаряд или реактивная граната летят строго вниз!

В целом, такие БПЛА на основе легкого или среднего мультикоптера с гранатомётным либо бомбовым вооружением представляют определённый интерес для любой армии. Те же белорусские комплексы отличаются простотой конструкции, и не слишком сложны в производстве и эксплуатации. Они позволяют существенно повысить разведывательные и боевые возможности любого армейского подразделения.

Появится ли нечто подобное, и как скоро? Появится, и скоро. Причём, можно в этом даже не сомневаться!