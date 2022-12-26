Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вячеслав Шпаковский

Новые дроны могут появиться на полях сражений уже завтра

Силовые структуры » Министерство обороны

Ранее неоднократно говорилось о грядущей войне дронов. И вот, она началась. В рамках проводимой на Украине спецоперации.

Новые дроны могут появиться на полях сражений уже завтра

Но одно дело — читать сообщения нашего Генштаба о применении российскими и украинскими войсками тех или иных дронов, и совсем другое — узнать о том, какие дроны на полях сражений могут появиться уже завтра.

На сегодня в боях над Украиной задействованы два типа дронов:

  • самолётного типа, которые держатся в воздухе за счёт подъёмной силы крыльев,
  • вертолётного — квадрокоптеры (четыре винта), гексакоптеры (шесть винтов) и октокоптеры (восемь винтов).

Существуют даже девятивинтовые дроны, так что выбор у военных есть. Правда, все эти квадро- и октокоптеры пока ещё плохо приспособлены к несению военной службы. В качестве разведчиков они хороши, а чтобы сбросить на голову недруга что-то взрывающееся — с этим проблемы.

Казалось бы, чего уж тут сложного: привесил под "квадр" мину от 82-мм миномёта весом 3,5 кг и лети. Как прилетел, нажимаешь на кнопку на пульте управления, тут же срабатывает устройство, освобождающее мину, и она словно бомба летит вниз. Однако, летать с с подвешенной под брюхом "квадра" болтающейся миной не очень-то хорошо, а подвешивать её — попросту опасно. Поэтому на местах люди придумывают устройства, кто во что горазд.

Например, подвешивают под БПЛ вертолётного типа пластиковую кружку, куда кладут гранату-лимонку Ф-1, спусковая скоба которой зажимается стенками кружки. Когда такой вот "гостинец" сбрасывается сверху, то от удара о землю лимонка из неё выпадает и взрывается, хотя и не сразу. Так что, быстроногий противник, заметив падение "кружки", всегда может успеть убежать куда подальше.

В ВСУ придумали сбрасывать на головы наших солдат гранаты от подствольных гранатомётов ВОГи. Но оружие это слишком маломощное. Нужно что-то менее самодельное и более мощное и эффективное.

Как оказалось, такие разработки имеются в соседней Беларуси: ударные БПЛА "Квадро-1400" и "Барражирующая труба".

Под корпусом последней жёстко закрепляется одна "труба" РПГ-26 с гранатой. А вот БПЛА "Квадро-1600" интереснее. Это аппарат размерами 1,5×1,5 м и высотой около 500-600 мм, который в воздух поднимают восемь моторов и восемь винтов. Взлётная масса — около 45 кг. То есть, весьма приличная. Он вооружён уже двумя гранатами РПГ-26 с возможностью вертикальной наводки. На борту БПЛА имеются видеокамеры и даже тепловизор. То есть, применять его можно и ночью, в полной темноте. Скорость 40 км/ч не высока, равно как и дальность полёта в 6 км. Невелика и продолжительность полёта — 25 минут.

"Квадро-1400" тоже имеет пусковую установку на две РПГ-26, причём качающуюся, с возможностью наведения вертикали. Но непонятно, почему она размещена на корпусе сверху. Радиус действия всего 5 км, но продолжительность полёта осталась неизменной.

Эти "квадры" лучше, чем ничего, но самое интересное и впечатляющее всё ещё ждёт своего часа или уже заложено в САПР какого-нибудь продвинутого конструктора. Главное, чтобы такая "машина" могла поднимать в воздух полезный груз весом с мину 120-мм миномёта. То есть, 16 кг (на крайний случай, от 82-мм — 3,5 кг). Держаться в воздухе один час и иметь дальность полёта не меньше 10 км.

Годится и "четырёхвинтовая мелочь", вроде тех "квадриков", что продаются в магазинах игрушек по цене 4999 р. Главное, чтобы у них была большая дальность полёта. Скажем, на уровне тех же 10 км. Боезарядом такого "квадрика" мог бы стать небольшой кумулятивный заряд, расположенный вертикально по его центру. А ещё нужно оснастить магнитами его четыре посадочные "лапы" и всё — перед нами прекрасное боевое средство, которое нужно лишь научиться правильно применять.

Как? А вот как: вылетает ваш "квадр" на "охоту" и передаёт вам с высоты в 180 метров картинку с пушкой противника внизу. Вы опускаете ваш БПЛА так, чтобы он приземлился на ствол этого орудия и примагнитился к нему своими "лапами", одномоментно превратившимися в захваты. По нему в этот момент могут стрелять, и нужно, чтобы его вооружение ни в коем случае не пострадало, а сработало. В результате подрыва заряда на стволе образуется всего лишь маленькая сквозная дырка. И после этого орудие придётся отправлять в починку. А это сегодня такая головная боль, что и сказать нельзя. Причём, сами люди целы, а оружие у них "демилитаризовано"!

Дрон-граната

"Едем" дальше по нашей выставке перспективных БПЛА для войны дронов.

Нашим лозунгом станет: каждому солдату — дрон-гранату.

Устроено это оружие так: мы имеем пусковую трубу, а в ней — разгонный ракетный блок, На конце у него боевая часть, похожая своими готовыми осколками на лимонку, но большего размера. В носовой части "лимонки" прячутся микроэлектродвигатель, батарея питания, которая активируется в момент запуска ракетной системы, блок управления и вращающаяся головка, оснащённая складывающимися воздушными винтами. Причём, сама эта головка ещё и вращается во все стороны на 360 градусов, и наклоняется на небольшой угол влево-вправо.

Итак, выстрел произведён под углом в 45 градусов к горизонту в сторону расположения противника, после чего наша дрон-граната закидывается вверх метров на 200 и летит примерно на 5 км. Там ракетный блок отсоединяется, а вертолётные лопасти расправляются, удерживая её в воздухе. В донышке гранаты находится видеокамера от мобильного телефона, и она "видит" всё, что происходит внизу.

Граната парит в воздухе, удерживаемая воздушными винтами. При этом, за счёт наклона головки она очень точно наводится на цель. 15 минут нахождения в районе цели должно хватить на то, чтобы точно прицелиться. Затем лопасти винтов складываются, и граната летит вниз, поражая объект осколками и силой взрыва. И понятно, что ни один гранатомётчик, как бы силён и ловок он не был, не сможет закинуть гранату на такое расстояние. Кстати, вес боеприпаса может на все 100% соответствовать весу российской гранаты образца 1914 года, которая, как известно, весила 750 г и была столь удачной, что так же, как и мосинская винтовка, провоевала две войны.

А дрон-бомбардировщик вполне мог выглядеть так: рама, заполненная батареями питания, похожая на плакатную букву "О". Четыре или шесть винтов с гироскопами, удерживающими раму в горизонтальном положении. Внутри рамы — труба, в которую можно вставлять мины от миномётов и даже 76,2-мм и 85-мм снаряды от пушек ещё советских времён, к которым останется только приварить хвостовое оперение для стабилизации.

В чём изюминка такой конструкции? А вот в чём: в безопасности. Загружается эта труба в горизонтальном положении, и взрыватель её удариться ни обо что после загрузки не сможет и будет прикрыт защитным колпачком.

Сам цилиндр закреплён в раме на двух осях и может при необходимости ориентироваться в вертикальном положении. Наводим его на цель, нажатием кнопки освобождаем крепление, и мина, снаряд или реактивная граната летят строго вниз!

В целом, такие БПЛА на основе легкого или среднего мультикоптера с гранатомётным либо бомбовым вооружением представляют определённый интерес для любой армии. Те же белорусские комплексы отличаются простотой конструкции, и не слишком сложны в производстве и эксплуатации. Они позволяют существенно повысить разведывательные и боевые возможности любого армейского подразделения.

Появится ли нечто подобное, и как скоро? Появится, и скоро. Причём, можно в этом даже не сомневаться!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Вячеслав Шпаковский
Вячеслав Шпаковский — журналист, писатель, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу война армия оружие технологии
Новости
Педиатр назвала наиболее опасные для детей игрушки: конструктор из магнитов и гидрогелевые шарики
Минобороны: пункты размещения ВСУ и наёмников в ДНР уничтожены ударами ВС РФ
В Сети появилось фото американской версии обложки журнала The Week с "лицами года"
Cumhuriyet: США втягивают Польшу в боевые действия на Украине против России
41-летний Родион Газманов признался, что боится женится из-за болезненного развода родителей
Сальдо: эвакуированные жители Херсонской области возвращаются
Представитель ВС ВСУ Игнат назвал инцидент на аэродроме в Энгельсе очередным хлопком
МО: ВС РФ уничтожили американскую артсистему М777 ВСУ, из которой велись обстрелы Донецка
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по командному пункту десантной бригады ВСУ в районе Краматорска
МО: ВС РФ уничтожили группу диверсантов и миномётный расчёт ВСУ на Купянском направлении ЛНР
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Генерал Гурулёв заявил о способе формирования новых дивизий и бригад войск ВС РФ
Генерал Гурулёв заявил о способе формирования новых дивизий и бригад войск ВС РФ
Последние материалы
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по командному пункту десантной бригады ВСУ в районе Краматорска
МО: ВС РФ уничтожили группу диверсантов и миномётный расчёт ВСУ на Купянском направлении ЛНР
Прилепин об атаке ВСУ на авиабазу в Энгельсе: "Пляшут и бомбят центр России"
В ВСУ заявили, что гражданам Украины раздают повестки на улицах по причине эффективности
Новые дроны могут появиться на полях сражений уже завтра
Леонков заявил, что ВС РФ не смогут использовать ракеты "Сатана" против ВСУ
Хазин: Россия перешла к позиции "ужасный конец"
Чегринец призвал всеми средствами поражения пресекать попытки ВСУ захватить Крым
Глава МВД РФ потребовал ужесточить контроль за мигрантами
Певец Жуков заявил, что перестал общаться с коллегой Потехиным из-за усталости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников