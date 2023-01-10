Прохватилов: Россия способна победить Украину без объявления второй волны мобилизации

Одержать победу на Украине Россия может с помощью технического превосходства, не продолжая мобилизацию. Ей нужно для этого использовать тактику, которую отработали военные армии США. Такое мнение высказал военный аналитик Владимир Прохватилов.

Он отметил, что сейчас появляются прогнозы о необходимости второй волны частичной мобилизации в России.

В беседе с агентством URA.RU эксперт предложил поступить иначе, а именно — нейтрализовать численное превосходство вооружённых сил Украины (ВСУ) техническим.

По его словам, ядерными ракетами с конвенциональной боеголовкой можно уничтожить все мосты через Днепр, что полностью лишит снабжения группировку на левом берегу и обречёт её на поражение, заключил собеседник издания.