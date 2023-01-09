ВС РФ продолжают наступление в Соледаре с задачей блокировать подход резервов ВСУ

Штурмовые группы российских военных закрепились в центре Соледара в ДНР и ведут активные бои за здание городской администрации. Об этом сообщают вечером в понедельник военные корреспонденты Telegram-канале "Архангел спецназа".

Вооружённые силы РФ продолжают наступательные действия с задачей блокировать и не допустить подход резервов украинской армии с юго-востока, востока и севера в городе, добавили эксперты.

Ранее сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что военные России начали мощный штурм Соледара.