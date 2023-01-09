Штурмовые группы российских военных закрепились в центре Соледара в ДНР и ведут активные бои за здание городской администрации. Об этом сообщают вечером в понедельник военные корреспонденты Telegram-канале "Архангел спецназа".
Вооружённые силы РФ продолжают наступательные действия с задачей блокировать и не допустить подход резервов украинской армии с юго-востока, востока и севера в городе, добавили эксперты.
Ранее сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что военные России начали мощный штурм Соледара.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.