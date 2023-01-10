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Мирошник: Зеленский в своём обращении прощается с боевиками ВСУ из Соледара

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к гражданам страны прощается с украинскими военными, которые находятся в Соледаре. Такое мнение выразил дипломат Родион Мирошник.

По его словам, глава государства поблагодарил националистов за "дополнительное время и силы".

"И прощается с ними!" — добавил Мирошник.

Ранее Зеленский назвал ситуацию на Соледарском и Артёмовском направлениях "непростой" для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он отметил, что тяжёлые бои за Донбасс не останавливаются. Кроме того, украинский президент подчеркнул: российская армия сконцентрировала наибольшие усилия на Соледаре, где наблюдаются "жестокие штурмы".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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