Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к гражданам страны прощается с украинскими военными, которые находятся в Соледаре. Такое мнение выразил дипломат Родион Мирошник.
По его словам, глава государства поблагодарил националистов за "дополнительное время и силы".
"И прощается с ними!" — добавил Мирошник.
Ранее Зеленский назвал ситуацию на Соледарском и Артёмовском направлениях "непростой" для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он отметил, что тяжёлые бои за Донбасс не останавливаются. Кроме того, украинский президент подчеркнул: российская армия сконцентрировала наибольшие усилия на Соледаре, где наблюдаются "жестокие штурмы".
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