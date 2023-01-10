Мирошник: Зеленский в своём обращении прощается с боевиками ВСУ из Соледара

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к гражданам страны прощается с украинскими военными, которые находятся в Соледаре. Такое мнение выразил дипломат Родион Мирошник.

По его словам, глава государства поблагодарил националистов за "дополнительное время и силы".

"И прощается с ними!" — добавил Мирошник.

Ранее Зеленский назвал ситуацию на Соледарском и Артёмовском направлениях "непростой" для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он отметил, что тяжёлые бои за Донбасс не останавливаются. Кроме того, украинский президент подчеркнул: российская армия сконцентрировала наибольшие усилия на Соледаре, где наблюдаются "жестокие штурмы".