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Зеленский о "жестоких штурмах" ВС РФ в Соледаре: Вся земля в трупах

Силовые структуры

Владимир Зеленский рассказал о непростой ситуации в Соледаре, Бахмуте, Кременной и Сватово.

Президент Украины отметил, что тяжëлая битва за Донбасс продолжается.

"И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", — сказал Зеленский в своëм вечернем обращении.

Украинский лидер поблагодарил солдат ВСУ за стойкость и за то, что "выдерживают жестокие штурмы".

Он отметил, что ВСУ выиграли для Украины дополнительные время и силы.

"Полностью всë разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот такой вид и имеет безумие", — сказал Зеленский.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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