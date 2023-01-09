Владимир Зеленский рассказал о непростой ситуации в Соледаре, Бахмуте, Кременной и Сватово.
Президент Украины отметил, что тяжëлая битва за Донбасс продолжается.
"И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", — сказал Зеленский в своëм вечернем обращении.
Украинский лидер поблагодарил солдат ВСУ за стойкость и за то, что "выдерживают жестокие штурмы".
Он отметил, что ВСУ выиграли для Украины дополнительные время и силы.
"Полностью всë разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот такой вид и имеет безумие", — сказал Зеленский.
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