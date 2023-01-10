Около 100 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые участвовали в боевых действиях на территории Донбасса, попали в медучреждения с обморожениями. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В интервью ТАСС он отметил, что у большей части украинских солдат, поступивших в больницы, выявлено сильное алкогольное опьянение.
"За последние дни из зоны специальной военной операции (СВО) в украинские лечебные заведения поступили порядка 100 военнослужащих с обморожениями", — уточнил офицер.
Как пояснил Марочко, медики зафиксировали почти у 40 процентов боевиков ВСУ тяжёлые обморожения и ампутировали им конечности.
Ранее офицер сообщил, что украинские командиры списывают многочисленные потери в рядах армии страны и безуспешные атаки на плохую погоду в районах Кременной и Сватово.
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