Марочко: около 100 военных ВСУ госпитализированы из Донбасса с обморожениями

Около 100 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые участвовали в боевых действиях на территории Донбасса, попали в медучреждения с обморожениями. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В интервью ТАСС он отметил, что у большей части украинских солдат, поступивших в больницы, выявлено сильное алкогольное опьянение.

"За последние дни из зоны специальной военной операции (СВО) в украинские лечебные заведения поступили порядка 100 военнослужащих с обморожениями", — уточнил офицер.

Как пояснил Марочко, медики зафиксировали почти у 40 процентов боевиков ВСУ тяжёлые обморожения и ампутировали им конечности.

Ранее офицер сообщил, что украинские командиры списывают многочисленные потери в рядах армии страны и безуспешные атаки на плохую погоду в районах Кременной и Сватово.