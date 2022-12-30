Офицер Марочко: командиры ВСУ списывают потери под Кременной на плохую погоду

Украинские командиры объясняют потери в рядах ВСУ и безуспешные атаки в районах Кременной и Сватово плохой погодой, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, украинские военные, которые выясняют обстоятельства смерти солдат ВСУ на участке боёв Сватово — Кременная, пытаются доказать, что во всём виноваты неблагоприятные погодные условия, создающие препятствия для осуществления дополнительной разведки с помощью беспилотников.

"Украинские офицеры среднего звена в докладах вышестоящему командованию пытаются списать потери и неудачи на погодные условия", — уточнил Марочко в беседе с ТАСС.

Кроме того, офицер подчеркнул: ВСУ не докладывают военно-политическому командованию Украины о плохом уровне подготовки боевиков и дефиците техники.

Ранее Марочко сообщил, что офицеры Генштаба ВСУ начали проверять украинские войска, которые получили задачу по захвату Кременной. Как пояснил представитель Народной милиции, их заметили на линии соприкосновения возле населённых пунктов Терны и Невское.