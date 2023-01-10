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Народная милиция: в Марьинке 5-я бригада ДНР уничтожает опорные пункты ВСУ

Силовые структуры

В городской застройке Марьинки бойцы из 5-й бригады ДНР оказывают поддержку штурмовым группам, способствуя их продвижению. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

По информации ведомства, военнослужащие из Донецкой Народной Республики с помощью артиллерийских установок поражают объекты противника.

"В Марьинке 5-я бригада разбирает опорные пункты Вооружённых сил Украины (ВСУ)", — подтвердили в Народной милиции.

Кроме того, представители ведомства опубликовали уникальные кадры уничтожения места сосредоточения украинских националистов.

Ранее военкор Александр Сладков назвал происходящее на территории Марьинки "эффектом мясорубки". Как пояснил журналист, бои идут за каждый метр населённого пункта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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