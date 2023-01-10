Госдеп заявил о намерении военной помощью изменить динамику боёв на Украине

Вашингтон намерен внести коррективы в текущую динамику боёв на Украине, увеличив поставки военной техники Киеву, следует из заявления пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса.

Во время брифинга он напомнил, что западные страны собираются передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а также средства противовоздушной обороны (ПВО).

"На украинской территории остаются тысячи и тысячи военнослужащих России", — уточнил Прайс.

По его словам, такая ситуация является "динамикой, которую Вашингтон пытается изменить". Это можно сделать лишь с помощью усиления военной поддержки ВСУ, подчеркнул пресс-секретарь Госдепа.

Ранее англоязычный портал South Front сообщил, что среди российских бойцов уже объявили конкурс на первую подбитую БМП Bradley или танк Leopard, хотя техника НАТО ещё не поступила на Украину.