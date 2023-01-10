Пока Украина ожидает обещанные поставки новых западных танков, БМП и БТР, среди российских бойцов уже объявили конкурс на первую подбитую натовскую бронетехнику.
Накануне появилась новость, что украинские вооружённые силы поднялись на 15 место среди сильнейших армий мира. Основной вклад в это достижение сделали страны Запада, наводнившие Незалежную оружием.
Тем временем военнослужащим подразделений ВС РФ предложили награду за уничтоженные броневики, сообщает англоязычный военно-аналитический портал South Front.
"Победители получат $14 000 за M2 Bradley и $28 000 за Leopard", — сообщают авторы материала.
Они уточняют, что это значительно выше бонусов, выплачиваемых Минобороны России за выполнение важных боевых задач.
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Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".