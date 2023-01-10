South Front: русские объявили конкурс на первую подбитую БМП Bradley или танк Leopard

Пока Украина ожидает обещанные поставки новых западных танков, БМП и БТР, среди российских бойцов уже объявили конкурс на первую подбитую натовскую бронетехнику.

Накануне появилась новость, что украинские вооружённые силы поднялись на 15 место среди сильнейших армий мира. Основной вклад в это достижение сделали страны Запада, наводнившие Незалежную оружием.

Тем временем военнослужащим подразделений ВС РФ предложили награду за уничтоженные броневики, сообщает англоязычный военно-аналитический портал South Front.

"Победители получат $14 000 за M2 Bradley и $28 000 за Leopard", — сообщают авторы материала.

Они уточняют, что это значительно выше бонусов, выплачиваемых Минобороны России за выполнение важных боевых задач.