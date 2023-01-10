Комбат "Востока" Ходаковский: нужно искать другие способы переиграть противника

Комбат "Востока" Александр Ходаковский заявил, что вчера, 9 января, противник сбил небольшую "электричку самолётного типа". Сделали её в лаборатории, применив некоторые изыски, отметил он. Несмотря на то, что "птица" не была новинкой, она была устойчива к РЭБ, и "выпустили" её в небо из-за усиления ВСУ противодроновой борьбы. Украинские боевики сбили "электричку", не пожалев для неё ракеты.

"Что нам с того? А надо переустраивать систему. Во-первых, сколько ни возись с коптерами, их потолок применения ограничен самим принципом их работы. Значит, нужно искать другие способы переиграть противника, но при том, что у нас есть решения, превратить это в тактику не получается. Одна из причин — правила капитализма: каждый разработчик трусится на своим авторским правом, боится упустить выгоды. В итоге то, что должно стать массовым, остаётся штучным", — пишет комбат в своём Telegram-канале.

Если такие "электрички" запустить массово по всему фронту, то у противника не хватит ракет, чтобы с ними бороться. ВСУ будут вынуждены пускать вслед за ними барражирующие боеприпасы.

"Через месяц у противника не останется ни ПВО, ни средств поражения, без которых пехота бессильна. Что нужно для этого? Нужны "танки Т-34" и "автоматы Калашникова" в массовом производстве, а при нынешней системе подхода это невозможно", — заключил Ходаковский.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сбили польский дрон в зоне спецоперации на Луганском направлении.