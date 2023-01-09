Российские войска завладели польским беспилотником FlyEye на Луганском направлении. Об этом сообщают военные корреспонденты проекта WarGonzo.
Это новый разведывательный БПЛА, который появился на вооружении армии Польши в конце 2010 года. В зоне боевых действий в Донбассе ВСУ стали применять FlyEye в 2016.
"При массе в 11 килограммов этот беспилотник запускается с руки. Максимальная дальность полёта дрона — 50 километров. То есть, он предназначен для ближней разведки. Наземные объекты "летающее око" способно разглядеть с высоты в 4 километра. Для наблюдения использует видеокамеру и тепловизор", — пишут военкоры.
Теперь, вероятно, польский дрон будет следить за экс-хозяевами.
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