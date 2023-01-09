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WarGonzo: на Луганском направлении войска ВС РФ завладели польским БПЛА FlyEye

Силовые структуры

Российские войска завладели польским беспилотником FlyEye на Луганском направлении. Об этом сообщают военные корреспонденты проекта WarGonzo.

Это новый разведывательный БПЛА, который появился на вооружении армии Польши в конце 2010 года. В зоне боевых действий в Донбассе ВСУ стали применять FlyEye в 2016.

"При массе в 11 килограммов этот беспилотник запускается с руки. Максимальная дальность полёта дрона — 50 километров. То есть, он предназначен для ближней разведки. Наземные объекты "летающее око" способно разглядеть с высоты в 4 километра. Для наблюдения использует видеокамеру и тепловизор", — пишут военкоры.

Теперь, вероятно, польский дрон будет следить за экс-хозяевами.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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