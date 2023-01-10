The Times: армия Британии пришла в упадок из-за поставок оружия Зеленскому

Армия Великобритании столкнулась с "невиданным упадком" на фоне поставок военной помощи режиму украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Times.

По словам обозревателя Макса Хастингса, поддержка Киева привела к "оголению" запасов техники Вооружённых сил Британии. Он счёл ситуацию в армии страны "кризисной". Автор материала добавил, что единовременная надбавка Лондона в размере 24 миллиарда фунтов стерлингов не помогла улучшить обстановку в оборонной сфере.

Кроме того, журналист обратил внимание на сокращение личного состава ВС Британии.

"Боевой дух резервистов, их доверие подорваны, ведь большую часть снаряжений поставляют Украине", — указал Хастингс.

Как пояснил обозреватель, истощение ресурсов также наблюдается в Королевском флоте.

Ранее пленный украинский солдат раскритиковал боевую подготовку, организованную для представителей ВСУ в Великобритании. По его мнению, она оказалась недостаточно жёсткой.