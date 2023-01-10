Глава Николаевской ОГА Ким прокомментировал удар по складу ВСУ в Очакове: "Кинжалы" пробили метр бетона

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким прокомментировал вчерашний удар по военному объекту в Очакове Николаевской области.

По словам чиновника, рядом с воинской частью, которую российские военные якобы "обстреливали месяцами", был склад времен Второй мировой войны, залитый бетоном.

Представитель киевского режима добавил, что стреляли туда "долго и нудно", но вчера какой-то "очень дорогой" ракетой, вернее, двумя ракетами типа "Кинжалов" пробили метр бетона.

Ким также заявил, что взорвались мины, лежащие там со времён Второй мировой войны.

При этом никто не пострадал, но паника возникла даже в Николаеве.

Напомним, в понедельник днём в Очакове прогремел мощный взрыв. В Сети появились сообщения об ударе по складу боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ).