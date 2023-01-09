В Очакове Николаевской области прогремел мощнейший взрыв в районе морского порта, после которого начался сильный пожар. Видео появилось в соцсетях.
"Прилёт" подтвердил также и глава региона Виталий Ким.
Похоже, поражён склад боеприпасов и база военно-морского флота вооружённых сил Украины (ВСУ), также повреждены 50 объектов, отмечают военные корреспонденты "Русской Весны".
Такие предварительные данные озвучили в полиции Николаевской области.
Других подробностей удара пока нет, официальных комментариев и подтверждения от Минобороны России не поступало.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.