В Очакове прогремел мощный взрыв на базе ВСУ: повреждены 50 объектов

В Очакове Николаевской области прогремел мощнейший взрыв в районе морского порта, после которого начался сильный пожар. Видео появилось в соцсетях.

"Прилёт" подтвердил также и глава региона Виталий Ким.

Похоже, поражён склад боеприпасов и база военно-морского флота вооружённых сил Украины (ВСУ), также повреждены 50 объектов, отмечают военные корреспонденты "Русской Весны".

Такие предварительные данные озвучили в полиции Николаевской области.

Других подробностей удара пока нет, официальных комментариев и подтверждения от Минобороны России не поступало.