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Депутат Швыткин: отправка срочников в зону СВО недопустима

Силовые структуры

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, солдаты-срочники ни в коем случае не должны направляться в зону спецоперации на Украине, поскольку они не имеют необходимого опыта.

Депутат Швыткин: отправка срочников в зону СВО недопустима

Парламентарий напомнил, что запрет на отправку срочников в зону СВО закреплён законодательно. А участвовать в спецоперации солдат может исключительно добровольно, только если изъявит такое желание и подпишет соответствующий контракт.

"Солдат — военнослужащих срочной службы в зону спецоперации отправлять не надо. Такое решение принято на высшем уровне. Военнослужащий срочной службы вправе заключить контракт, после этого его могут отправить в зону спецоперации. Но во время срочной службы, если он не заключил контракт, направлять его туда недопустимо", — сказал Швыткин в разговоре с НСН.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что любой срочник может быть отправлен в зону СВО, только если подпишет контракт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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