По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, солдаты-срочники ни в коем случае не должны направляться в зону спецоперации на Украине, поскольку они не имеют необходимого опыта.
Парламентарий напомнил, что запрет на отправку срочников в зону СВО закреплён законодательно. А участвовать в спецоперации солдат может исключительно добровольно, только если изъявит такое желание и подпишет соответствующий контракт.
"Солдат — военнослужащих срочной службы в зону спецоперации отправлять не надо. Такое решение принято на высшем уровне. Военнослужащий срочной службы вправе заключить контракт, после этого его могут отправить в зону спецоперации. Но во время срочной службы, если он не заключил контракт, направлять его туда недопустимо", — сказал Швыткин в разговоре с НСН.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что любой срочник может быть отправлен в зону СВО, только если подпишет контракт.
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