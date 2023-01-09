Любой военнослужащий, проходящий срочную службу в рядах российской армии, может при желании заключить контракт и отправиться служить в зону спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Любой срочник при желании может подписать контракт", — сказал Песков.
Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал власти разрешить срочникам участвовать в спецоперации. По мнению журналиста, среди молодых солдат срочной службы найдётся немало желающих "повоевать" в зоне СВО.
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