Песков: при желании любой солдат-срочник может принять участие с СВО, подписав контракт

Любой военнослужащий, проходящий срочную службу в рядах российской армии, может при желании заключить контракт и отправиться служить в зону спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Любой срочник при желании может подписать контракт", — сказал Песков.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал власти разрешить срочникам участвовать в спецоперации. По мнению журналиста, среди молодых солдат срочной службы найдётся немало желающих "повоевать" в зоне СВО.