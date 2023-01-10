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Объявлена охота на БМП Bradley — первый её уничтоживший получит винтовку "Счётчик"

Силовые структуры

Первый военный армии РФ, который уничтожит американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, получит новую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счётчик", заявил основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Объявлена охота на БМП Bradley — первый её уничтоживший получит винтовку "Счётчик"

"С нас LAR-10 "Счётчик" молодцу. С надписью "За Брэдли!". Условия те же: фото/видео на фоне первого подбитого катафалка", — сообщил Лобаев в своём Telegram-канале.

Если у бойца, уничтожившего БМП Bradley, не будет лицензии на ношение огнестрельного длинноствольного нарезного оружия, то Лобаев подарит винтовку подразделению победителя.

Ранее в соцсетях объявили конкурс за уничтожение первой БМП Bradley и первого немецкого танка Leopard. Победитель получит один миллион и два миллиона рублей соответственно. Эти суммы гораздо больше бонусов, которые выплачивает Минобороны РФ за выполнение важных боевых задач.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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