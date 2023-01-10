Первый военный армии РФ, который уничтожит американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, получит новую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счётчик", заявил основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"С нас LAR-10 "Счётчик" молодцу. С надписью "За Брэдли!". Условия те же: фото/видео на фоне первого подбитого катафалка", — сообщил Лобаев в своём Telegram-канале.
Если у бойца, уничтожившего БМП Bradley, не будет лицензии на ношение огнестрельного длинноствольного нарезного оружия, то Лобаев подарит винтовку подразделению победителя.
Ранее в соцсетях объявили конкурс за уничтожение первой БМП Bradley и первого немецкого танка Leopard. Победитель получит один миллион и два миллиона рублей соответственно. Эти суммы гораздо больше бонусов, которые выплачивает Минобороны РФ за выполнение важных боевых задач.
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