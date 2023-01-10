Украинские войска на Соледарском направлении пытаются максимально истощить ВС РФ, чтобы в дальнейшем успехи Киева оказались "пирровой победой". Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Он признал, что в регионе сложилась крайне тяжёлая ситуация для украинской армии, особенно на Восточном фронте.
"Именно защитники Соледара сейчас делают всё, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже его какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе", — заявил Череватый в эфире телемарафона.
На данный момент под контролем ВСУ остаётся дорога Соледар — Северск. Исход боевых действий на данном направлении будет иметь одно из решающих значений для битвы за город.
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