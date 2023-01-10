Спикер ВСУ Череватый пообещал сделать взятие Соледара "пирровой победой"

Украинские войска на Соледарском направлении пытаются максимально истощить ВС РФ, чтобы в дальнейшем успехи Киева оказались "пирровой победой". Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он признал, что в регионе сложилась крайне тяжёлая ситуация для украинской армии, особенно на Восточном фронте.

"Именно защитники Соледара сейчас делают всё, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже его какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе", — заявил Череватый в эфире телемарафона.

На данный момент под контролем ВСУ остаётся дорога Соледар — Северск. Исход боевых действий на данном направлении будет иметь одно из решающих значений для битвы за город.