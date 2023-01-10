Кедми заявил, что конфликт на Украине может закончиться в первой половине 2023 года

Вооружённый конфликт на Украине закончится в первой половине текущего года. Об этом заявил военный эксперт, политолог Яков Кедми. По его мнению, успешное наступление российской армии приблизит окончание спецоперации.

Эксперт надеется, что у руководства киевского режима будет достаточно ума для начала переговоров с Россией. Однако если этого не произойдет, то СВО завершится полным поражением Запада и абсолютным разгромом Украины.

"Тогда не с кем будет вести переговоры, и на территории Украины просто будет устанавливаться другая власть. Уже не Украины, часть которой перейдёт в состав России, а оставшийся огрызок — будет новое государство, менее дееспособное, но уже не националистическое, не пронацистское, не прозападное и абсолютно нейтральное", — заявил Кедми в беседе с политологом Александром Вальдманом.