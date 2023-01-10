Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения армии Донецкой Народной Республики ликвидировали группу боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба НМ ДНР в своём Telegram-канале.
Отмечается, что выдвижение группы противника было выявлено в ходе ведения разведки в ночное время суток.
Украинские боевики были немедленно уничтожены огнём из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР).
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео поражения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения.
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