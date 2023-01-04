Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ боеприпасами нового поколения

Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники вооружённых сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что применяемые боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность.

На видео показано, как одним таким боеприпасом с первого попаданя гарантированно уничтожается опорный пункт ВСУ. Также точным попаданием уничтожена бронетехника украинской армии.

Ранее российские военные сожгли группу ВСУ на Запорожском направлении, отомстив за гибель мобилизованных в Макеевке.