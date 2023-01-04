Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники вооружённых сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что применяемые боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность.
На видео показано, как одним таким боеприпасом с первого попаданя гарантированно уничтожается опорный пункт ВСУ. Также точным попаданием уничтожена бронетехника украинской армии.
Ранее российские военные сожгли группу ВСУ на Запорожском направлении, отомстив за гибель мобилизованных в Макеевке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.