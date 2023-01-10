Войска ВСУ продолжают вести тяжёлые бои за удержание Соледара. Ранее сообщалось, что русская армия добилась успеха: она фактически установила контроль над городом, замкнув котёл на западных окраинах населённого пункта. Об этом уведомил военкор Александр Коц.
Замминистра обороны Анна Маляр в своём Telegram-канале прокомментировала обстановку. Она отметила, что русские войска штурмуют позиции украинских подразделений, несмотря на большие потери. ВСУ продолжают держать оборону.
На данный момент российские военные проводят зачистку подъездов и подвалов, подавляя очаговые точки сопротивления.
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