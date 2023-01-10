Коц: военные ВС РФ приступили к зачистке Соледара ДНР от ВСУ

В Соледаре сохраняется тяжёлая ситуация. Войска Вооружённых сил Российской Федерации ведут наступление. Ранее стало известно, что командиры рот и батальонов ВСУ оставили район города ещё 7 января.

На данный момент русская армия добилась успеха на данном участке. ВС РФ фактически установили контроль над Соледаром, замкнув котёл на западных окраинах города. Об этом проинформировал военный корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц.

"По моим данным, большая часть подразделений ВСУ отошла из центра сегодня около 16:00", — написал он.

Русские подразделения зачищали подъезды и подвалы, подавляя очаговые точки сопротивления. Проверки проводились на улицах Карпинского, Парковой, Маяковского.

Украинские подразделения отошли в направлении ст. Соль и Благодатного.