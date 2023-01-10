Боевикам Вооружённых сил Украины, которые оказались окружены в Соледаре, предъявили ультиматум — сдаться до полуночи.
Об этом сообщает издание RT.
Правда, отмечено, что официально информация пока никак не подтверждена.
Ранее отмечалось, что националисты уже начали готовить новую линию обороны: Славянск — Краматорск — Константиновка. Там уже обустраивают огневые точки артиллерии и реактивных систем залпового огня, размещаются также зенитно-ракетные комплексы.
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