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RT: боевикам ВСУ, окружённым в Соледаре, предъявлен ультиматум — сдаться до полуночи

Силовые структуры

Боевикам Вооружённых сил Украины, которые оказались окружены в Соледаре, предъявили ультиматум — сдаться до полуночи.

Об этом сообщает издание RT.

Правда, отмечено, что официально информация пока никак не подтверждена.

Ранее отмечалось, что националисты уже начали готовить новую линию обороны: Славянск — Краматорск — Константиновка. Там уже обустраивают огневые точки артиллерии и реактивных систем залпового огня, размещаются также зенитно-ракетные комплексы. 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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