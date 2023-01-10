По некоторой информации, в городских кварталах Соледара могло остаться примерно 300-400 солдат и офицеров Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает военный обозреватель Борис Рожин. Эксперт отмечает, что эти бандеровцы просто не успели отойти.
На текущий момент обстановка в Соледаре такая: российские подразделения завершают окружение националистов в пределах города, начинается зачистка кварталов. Городская администрация зачищена от боевиков ВСУ.
Сохраняется огневой контроль над автотрассой Бахмут — Соледар — Северск.
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