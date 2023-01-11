Ополченца из Донецкой Народной Республики Леонида Кудрявцева удалось вернуть домой после обмена пленными в конце 2022 года. Накануне он рассказал, какие пытки ему пришлось пережить в украинском плену.
Вступивший в Народную милицию ДНР в 2015 году Кудрявцев пояснил, что недалеко от удерживаемых позиций был захвачен разведчиками ВСУ и перевезён на территорию, контролируемую украинскими боевиками. По его словам, какое-то время националисты держали пленного в гараже, а потом отвезли в Авдеевку.
"Били, избивали, ногу пробили сразу. Ножом просто ударили, они до утра допрашивали, потом утром заломали, и палец отрезали", — вспоминает боец.
На допросах от него требовали сообщить количество и расположение военной техники, личного состава, а также указать на карте позиции ополченцев ДНР. Чтобы заставить пленного говорить, к его руке подсоединили электрические провода и регулярно били током.
Ранее подполковник НМ ДНР рассказал, что натовские офицеры ВСУ накачивают украинских боевиков "химией" и отправляют их в "атаку зомби".
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