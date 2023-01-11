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Бекман: украинский конфликт закончится ядерным ударом, если не будет заморожен

Силовые структуры

Дальнейшее развитие конфликта на Украине может пойти по совершенно различным сценариям, уверен политолог из Финляндии Йохан Бекман.

Бекман: украинский конфликт закончится ядерным ударом, если не будет заморожен

Многие эксперты сейчас предполагают, что в течение 2023 года украинский кризис перейдёт из "горячей фазы" в замороженное состояние, которое будет длиться десятилетиями. С подобной точкой зрения Бекман категорически не согласен.

"Абсолютно всё возможно, разные варианты развития событий, в том числе сценарий с применением ядерного оружия или "грязной бомбы", — заявил политолог в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что исход СВО будет зависеть от поведения западных стран и той поддержки, которую они оказывают Украине.

Что касается заморозки конфликта, по мнению эксперта, подобный исход маловероятен, так как Вашингтон и Брюссель заставляют украинские власти продолжать боевые действия.

Ранее аналитики подсчитали, что Запад уже передал на военные нужды Киева сумму, практически равную оборонному бюджету РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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