Дальнейшее развитие конфликта на Украине может пойти по совершенно различным сценариям, уверен политолог из Финляндии Йохан Бекман.
Многие эксперты сейчас предполагают, что в течение 2023 года украинский кризис перейдёт из "горячей фазы" в замороженное состояние, которое будет длиться десятилетиями. С подобной точкой зрения Бекман категорически не согласен.
"Абсолютно всё возможно, разные варианты развития событий, в том числе сценарий с применением ядерного оружия или "грязной бомбы", — заявил политолог в интервью изданию "Украина.ру".
Он отметил, что исход СВО будет зависеть от поведения западных стран и той поддержки, которую они оказывают Украине.
Что касается заморозки конфликта, по мнению эксперта, подобный исход маловероятен, так как Вашингтон и Брюссель заставляют украинские власти продолжать боевые действия.
Ранее аналитики подсчитали, что Запад уже передал на военные нужды Киева сумму, практически равную оборонному бюджету РФ.
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