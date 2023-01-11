Бекман: украинский конфликт закончится ядерным ударом, если не будет заморожен

Дальнейшее развитие конфликта на Украине может пойти по совершенно различным сценариям, уверен политолог из Финляндии Йохан Бекман.

Многие эксперты сейчас предполагают, что в течение 2023 года украинский кризис перейдёт из "горячей фазы" в замороженное состояние, которое будет длиться десятилетиями. С подобной точкой зрения Бекман категорически не согласен.

"Абсолютно всё возможно, разные варианты развития событий, в том числе сценарий с применением ядерного оружия или "грязной бомбы", — заявил политолог в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что исход СВО будет зависеть от поведения западных стран и той поддержки, которую они оказывают Украине.

Что касается заморозки конфликта, по мнению эксперта, подобный исход маловероятен, так как Вашингтон и Брюссель заставляют украинские власти продолжать боевые действия.

Ранее аналитики подсчитали, что Запад уже передал на военные нужды Киева сумму, практически равную оборонному бюджету РФ.