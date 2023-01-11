Арестович признал массовое бегство боевиков ВСУ под Соледаром

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признал массовое бегство боевиков ВСУ под Соледаром.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отметил, что на протяжении всего срока обороны Соледара было "достаточное количество" отказников, заявлявших, что "они не могут воевать".

"У нас есть разные люди, которые отказывались рыть окопы. Или, когда их заводили в готовые окопы и сказали — просто стойте, — говорили — там же противник, пробежим-ка мы на два километра назад. Это не все, их даже не 10 процентов, но они есть, и когда рота убегает с направления, их соседям становится очень грустно", — в интервью на Yuo-tube-канале у беглых российских либералов отметил Арестович.

Также он заявил, что армия РФ туда не зашла, и якобы это всё ложь.