Минобороны показало кадры ударов ТОС-1А "Солнцепёк" по позициям ВСУ

Российские войска нанесли мощные удары из тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" по позициям ВСУ. Кадры работы реактивной системы залпового огня опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

Военное ведомство подчёркивает, что солдаты ЦВО применяют 300-миллиметровые термобарические снаряды, с помощью которых укрытия, позиции и схроны ВСУ выжигаются огнём.

"Личный состав экипажа готов выполнять задачи в любое время, в любых условиях", — сказал командир расчета ТОС Матвей.

Он отметил, что высокая эффективность работы в зоне спецоперации напрямую зависит от слаженности и обученности личного состава.