Российские войска нанесли мощные удары из тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" по позициям ВСУ. Кадры работы реактивной системы залпового огня опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.
Военное ведомство подчёркивает, что солдаты ЦВО применяют 300-миллиметровые термобарические снаряды, с помощью которых укрытия, позиции и схроны ВСУ выжигаются огнём.
"Личный состав экипажа готов выполнять задачи в любое время, в любых условиях", — сказал командир расчета ТОС Матвей.
Он отметил, что высокая эффективность работы в зоне спецоперации напрямую зависит от слаженности и обученности личного состава.
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